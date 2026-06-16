Agradece Pérez Cuéllar respaldo de Sheinbaum y apoyo federal a Juárez

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El alcalde destacó la postura de la Presidenta sobre la iniciativa de paridad impulsada por el PAN en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que la mandataria federal cuestionara la iniciativa impulsada por el PAN en Chihuahua para modificar reglas de paridad rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante su conferencia semanal, el alcalde señaló que la postura de Sheinbaum coincide con los planteamientos que ha expresado respecto a la llamada “Ley AntiCruz”, al considerar que una eventual reforma en la materia tendría que responder a criterios nacionales y no a una dedicatoria particular.

“Me dio mucho gusto ver el comentario de la Presidenta. Me parece que efectivamente el PAN está a destiempo”.

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Pérez Cuéllar afirmó que mantiene una relación de coordinación con el Gobierno Federal y destacó que durante su administración Juárez ha recibido apoyo para avanzar en distintos proyectos y programas sociales.

El edil indicó que funcionarios municipales se encuentran en la Ciudad de México para dar seguimiento a proyectos estratégicos con dependencias federales, como parte de la colaboración entre ambos órdenes de gobierno.

“Nos ha apoyado mucho a la ciudad y al Gobierno Municipal de Juárez”.

El alcalde también reconoció el trabajo de Sheinbaum Pardo y señaló que ha mostrado atención a las necesidades del país, así como a las de Chihuahua, entidad que ha visitado en distintas ocasiones.

Pérez Cuéllar sostuvo que la coordinación con la Federación ha sido relevante para impulsar acciones en beneficio de las familias juarenses y mantener proyectos prioritarios para la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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