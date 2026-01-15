Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 15, 2026 | 16:29
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Presenta Sindicatura plan de trabajo para fortalecer vigilancia y transparencia en 2026

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El programa incluye un mapa interactivo ciudadano, informes trimestrales y seguimiento al presupuesto participativo.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La síndica municipal Ana Carmen Estrada García presentó ante la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana su plan trimestral de trabajo para 2026, enfocado en herramientas de transparencia, vigilancia del gasto público y rendición de cuentas.

    A solicitud de la Comisión, encabezada por el regidor Alejandro Alberto Jiménez Vargas, la funcionaria expuso los ejes del programa ante las y los integrantes José Eduardo Valenzuela Martínez y Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, destacando que durante el primer trimestre se desarrolla un mapa interactivo que estará disponible tanto para el Gobierno Municipal como para la ciudadanía.

    “Este mapa interactivo queremos que sea una herramienta de información y de consulta, no solamente para la ciudadanía, sino también para los miembros del Ayuntamiento”, señaló Estrada García.

    - Publicidad - HP1

    La síndica explicó que la plataforma integrará patrimonios y espacios de interés ciudadano, como recintos culturales, bibliotecas públicas, gimnasios, parques y otros puntos relevantes para la comunidad fronteriza, con el objetivo de facilitar el acceso a información pública.

    Asimismo, informó que se mantendrá la vigilancia permanente del presupuesto municipal, con especial atención a las obras financiadas mediante el presupuesto participativo, como parte de las atribuciones de control y supervisión de la Sindicatura.

    En materia de rendición de cuentas, adelantó que el 11 de marzo se presentará el primer informe al Ayuntamiento, el cual incluirá un apartado específico sobre el ejercicio del gasto correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

    Para el segundo trimestre, se prevé un informe especial sobre los presupuestos con perspectiva de género dentro de la administración municipal, además de un informe anual que abarcará del 10 de septiembre de 2024 al 10 de septiembre de 2025, el cual será presentado de manera anticipada debido a los tiempos electorales.

    Finalmente, dio a conocer que para este año se planea un evento institucional con la participación del Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, como parte de las acciones de fortalecimiento de la transparencia y la fiscalización en el ámbito municipal.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Orbe

    OMS: Los impuestos sobre los cigarrillos son la mejor forma de salvar vidas y ahorrar dinero

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que aumentar los impuestos sobre los...
    Telón

    No te pierdas los espectáculos de música, teatro y danza de la Red de Teatros durante agosto

    A partir de este 4 de agosto, 14 compañías chihuahuenses en escena; cartelera disponible...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.