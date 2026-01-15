Presenta Sindicatura plan de trabajo para fortalecer vigilancia y transparencia en 2026

Publicidad - LB2 -

El programa incluye un mapa interactivo ciudadano, informes trimestrales y seguimiento al presupuesto participativo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La síndica municipal Ana Carmen Estrada García presentó ante la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana su plan trimestral de trabajo para 2026, enfocado en herramientas de transparencia, vigilancia del gasto público y rendición de cuentas.

A solicitud de la Comisión, encabezada por el regidor Alejandro Alberto Jiménez Vargas, la funcionaria expuso los ejes del programa ante las y los integrantes José Eduardo Valenzuela Martínez y Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, destacando que durante el primer trimestre se desarrolla un mapa interactivo que estará disponible tanto para el Gobierno Municipal como para la ciudadanía.

“Este mapa interactivo queremos que sea una herramienta de información y de consulta, no solamente para la ciudadanía, sino también para los miembros del Ayuntamiento”, señaló Estrada García.

La síndica explicó que la plataforma integrará patrimonios y espacios de interés ciudadano, como recintos culturales, bibliotecas públicas, gimnasios, parques y otros puntos relevantes para la comunidad fronteriza, con el objetivo de facilitar el acceso a información pública.

Asimismo, informó que se mantendrá la vigilancia permanente del presupuesto municipal, con especial atención a las obras financiadas mediante el presupuesto participativo, como parte de las atribuciones de control y supervisión de la Sindicatura.

En materia de rendición de cuentas, adelantó que el 11 de marzo se presentará el primer informe al Ayuntamiento, el cual incluirá un apartado específico sobre el ejercicio del gasto correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

Para el segundo trimestre, se prevé un informe especial sobre los presupuestos con perspectiva de género dentro de la administración municipal, además de un informe anual que abarcará del 10 de septiembre de 2024 al 10 de septiembre de 2025, el cual será presentado de manera anticipada debido a los tiempos electorales.

Finalmente, dio a conocer que para este año se planea un evento institucional con la participación del Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, como parte de las acciones de fortalecimiento de la transparencia y la fiscalización en el ámbito municipal.

