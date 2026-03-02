Presenta Planeación y Evaluación avances de metas del Plan Municipal 2024-2027

Publicidad - LB2 -

Comisión edilicia revisa cumplimiento de objetivos y seguimiento presupuestal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Planeación y Evaluación presentó ante regidoras de la Comisión Edilicia de Planeación el seguimiento correspondiente a la evaluación trimestral del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, con el fin de revisar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

La coordinadora de la Comisión, Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, informó que la evaluación más reciente refleja avances favorables en la mayoría de las dependencias municipales, aunque reconoció que algunas áreas presentan rezagos que deberán fortalecerse.

Durante la reunión, en la que participaron también las regidoras Sandra García Ramos y Sandra Marbel Valenzuela Martínez, el director Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez detalló la revisión de metas, indicadores y resultados vinculados al ejercicio presupuestal.

“Realmente salieron muy bien, se ha cumplido el objetivo con las dependencias, van muy avanzadas”.

La edil explicó que el propósito de la Comisión es dar seguimiento puntual al desempeño de cada dependencia, supervisar el uso de recursos y verificar que las acciones emprendidas correspondan a las metas establecidas en el plan rector de la administración.

Señaló que el monitoreo constante permitirá detectar áreas de oportunidad y fortalecer aquellas instancias que requieran ajustes, con el objetivo de garantizar resultados en beneficio de la ciudadanía durante el periodo 2024-2027.

