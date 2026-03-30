Presenta Pérez Cuéllar proyecto de distribuidor vial en Zaragoza y Óscar Flores

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Inversión inicial de 150 mdp busca mejorar movilidad en uno de los cruces más transitados de Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde Cruz Pérez Cuéllar presentó ante integrantes de la CMIC el proyecto de un distribuidor vial en el cruce del bulevar Zaragoza, Eje Vial Juan Gabriel y avenida Óscar Flores, como parte de la estrategia para mejorar la movilidad urbana.

El edil informó que la obra contempla una inversión inicial de 150 millones de pesos en su primera etapa, enfocada en atender uno de los puntos con mayor carga vehicular en la ciudad.

“Se invertirán 150 millones de pesos en la primera etapa”.

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Durante la reunión, destacó que el crecimiento del parque vehicular en Ciudad Juárez hace necesario impulsar infraestructura vial de mayor capacidad, con el fin de reducir congestionamientos y tiempos de traslado.

Asimismo, subrayó que su administración ha priorizado la inversión en obra pública sin recurrir a endeudamiento, lo que, afirmó, permite mantener finanzas sanas en el municipio.

El presidente municipal señaló que el proyecto ya se encuentra listo, por lo que solo resta obtener las autorizaciones correspondientes por parte de instancias federales para iniciar su ejecución.

“Buscamos los permisos necesarios por parte de autoridades federales para iniciar la obra”.

La propuesta forma parte de los planes municipales para modernizar la infraestructura vial, en respuesta al crecimiento urbano y a la demanda de soluciones en movilidad para la población juarense.

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