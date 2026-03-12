Presenta IPACULT ante regidores programas culturales para niñas, niños y adolescentes

Publicidad - LB2 -

Las iniciativas buscan ampliar el acceso al arte y fortalecer los derechos culturales desde edades tempranas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Liset Olivas Sánchez, presentó ante integrantes de la Comisión Edilicia de Familia y Asistencia Social una serie de programas culturales dirigidos a niñas, niños y adolescentes, con el propósito de ampliar el acceso a experiencias artísticas y fortalecer los derechos culturales desde edades tempranas.

La sesión fue encabezada por la regidora Sandra García Ramos, coordinadora de la comisión, y contó con la participación de las regidoras Mireya Porras Armendáriz y Dina Salgado Sotelo, quienes manifestaron interés en conocer a fondo las iniciativas culturales dirigidas a este sector de la población.

Durante su exposición, Olivas Sánchez explicó que uno de los ejes principales del Instituto es acercar el arte a la niñez y adolescencia, especialmente en contextos donde el acceso a actividades culturales suele ser limitado.

Entre los programas anunciados se encuentra “Revelarte”, una propuesta de formación en breakdance y hip hop dirigida a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en escuelas públicas.

El proyecto contempla un proceso formativo de varias semanas impartido por artistas locales especializados en danza urbana, que culminará con un festival escolar en junio donde las y los participantes presentarán las coreografías desarrolladas durante el programa.

Asimismo, se destacó el taller de danza folclórica Mitotiani, que se desarrolla en el Centro Municipal de las Artes y está dirigido a niñas, niños y adolescentes con síndrome de Down, quienes participan en procesos de expresión corporal y formación artística acompañados por sus familias.

Durante la sesión también se anunció la realización del Festival de Circo y Teatro en el Desierto, programado para mayo en el Auditorio Cívico Benito Juárez, con presentaciones de arte circense y teatro dirigidas al público infantil y familiar.

El festival incluirá actividades en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de acercar las artes escénicas a comunidades que no cuentan con espacios culturales cercanos.

Otro de los proyectos presentados fue Grandes Exploradores del Museo, iniciativa que promueve visitas guiadas a museos de la ciudad para estudiantes y adolescentes, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

La directora del IPACULT explicó que todas estas actividades se realizan con la colaboración de artistas, gestores culturales y docentes especializados, quienes participan como formadores dentro de los programas del instituto.

Finalmente, señaló que el impacto de estos proyectos se extiende más allá de los participantes directos, al fomentar la convivencia familiar, la creatividad y el sentido de pertenencia cultural en las comunidades.

