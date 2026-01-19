Presenta IPACULT a regidores plan cultural 2026 con enfoque territorial y participativo

Publicidad - LB2 -

Proyectos buscan descentralizar la oferta cultural y fortalecer el patrimonio de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La directora del Instituto Para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Liset Olivas, presentó ante regidores el plan de trabajo cultural para 2026, durante una sesión de la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Municipal, con un enfoque centrado en la descentralización de la oferta cultural, la participación ciudadana y el fortalecimiento del patrimonio local.

La reunión fue encabezada por la coordinadora de la Comisión, la regidora Gloria Rocío Mirazo De la Rosa, quien convocó a la titular del IPACULT para exponer los proyectos que se implementarán a lo largo del próximo año en distintos puntos de la ciudad.

Olivas explicó que el Instituto se encuentra en un proceso de reestructuración de su misión y visión, con el objetivo de consolidar un modelo cultural incluyente y participativo, orientado a garantizar los derechos culturales de la población juarense.

Como parte del diagnóstico previo al plan 2026, informó que actualmente se desarrolla una encuesta de consumo cultural, que permitirá identificar las colonias y sectores que acceden a actividades artísticas, así como aquellas zonas donde es necesario reforzar la presencia institucional.

La directora subrayó que no toda la población tiene acceso a conciertos, teatro, talleres o festivales, por lo que consideró indispensable conocer con precisión quiénes están siendo beneficiados por la política cultural y qué sectores permanecen al margen.

Entre los proyectos anunciados destacan la instalación de galerías urbanas en espacios comunitarios, la creación del Festival Internacional de Jazz “Fortunato Pérez”, la realización de Cabalgando por la Samalayuca el 28 de marzo, el Festival de Música Ranchera y Mariachi, así como la posibilidad de integrar un homenaje a Lucha Villa.

Asimismo, se planteó el fortalecimiento del Ecosistema Cultural Fronterizo para impulsar la vinculación binacional, además de programas como Voces de la Ciudad, el Festival Pachuco, el Teatro Siglo de Oro y un nuevo Festival de Circo en el Desierto, previsto para realizarse en la Plaza de la Mexicanidad y dirigido a públicos familiares.

En materia de patrimonio, Olivas señaló que continuará el trabajo para preservar, restaurar y difundir inmuebles históricos, incluyendo el fortalecimiento del reconocimiento de edificios emblemáticos como la antigua Presidencia Municipal.

“El arte no debe verse como un lujo, sino como una necesidad que contribuye al desarrollo integral de la ciudadanía”, expresó la titular del IPACULT al agradecer el respaldo de la Comisión.

Durante la sesión, la regidora Gloria Rocío Mirazo De la Rosa reconoció la amplitud del proyecto cultural y destacó el interés por impulsar actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes, así como por fortalecer espacios simbólicos de la ciudad, como el monumento a Tin Tan.

Las regidoras Sandra Marbel Valenzuela Martínez y Sandra García Ramos coincidieron en la importancia de llevar actividades culturales a colonias y sectores vulnerables, y propusieron articular esfuerzos mediante programas comunitarios enfocados en el bienestar físico y emocional de mujeres en rehabilitación, jóvenes y personas migrantes.

La sesión concluyó con el compromiso de mantener una coordinación permanente entre el IPACULT y la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal, con miras a consolidar el desarrollo cultural de Ciudad Juárez durante 2026.

