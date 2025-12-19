Presenta InodeIA plataformas de inteligencia artificial con proyección a 2026

Publicidad - LB2 -

Las soluciones buscan optimizar procesos gubernamentales y empresariales mediante el uso estratégico de datos y tecnología desarrollada en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La empresa tecnológica InodeIA presentó el desarrollo de nuevas plataformas basadas en inteligencia artificial que serán lanzadas al mercado en 2026 y que están diseñadas para transformar la operación de empresas y gobiernos, particularmente en áreas como mejora regulatoria, semáforos inteligentes, atención de denuncias ciudadanas y procesos administrativos.

Durante la presentación se expuso que estas herramientas pueden implementarse tanto en el sector público como en el privado, con el objetivo de optimizar recursos, reducir costos operativos y fortalecer la toma de decisiones, a partir del análisis y aprovechamiento estratégico de datos.

Entre las plataformas anunciadas se encuentran SilIA, DashboardsIA, InfluenIA, ConsultIA y ChatIA, cada una orientada a resolver necesidades específicas. SilIA es un sistema de logística asistido por inteligencia artificial que permite el control eficiente de flotillas y el ahorro de combustible, mientras que DashboardsIA ofrece una visión integral de 360 grados sobre la operación de una organización.

Asimismo, InfluenIA está enfocada en facilitar la contratación de influencers para la promoción de campañas, ConsultIA evalúa la rentabilidad de adoptar nuevas tecnologías para evitar inversiones innecesarias, y ChatIA permite gestionar y priorizar mensajes de WhatsApp, identificando aquellos que requieren atención inmediata.

El director de InodeIA, Jaime Enríquez, destacó que el desarrollo de estas soluciones se realiza con tecnología propia creada en Ciudad Juárez, lo que, afirmó, refleja la capacidad innovadora de la región y el talento local.

“Desde Ciudad Juárez estamos demostrando que es posible crear tecnología de alto impacto, capaz de competir y transformar la forma en que operan ciudades, empresas e instituciones”.

En ese contexto, señaló que la ciudad fronteriza cuenta con el potencial para convertirse en una de las primeras del país en modernizarse de manera integral mediante el uso de inteligencia artificial, con la perspectiva de consolidarse en el corto plazo como una Smart City, donde la tecnología sea un aliado del desarrollo urbano y de la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía.

