enero 29, 2026 | 13:42
Foto: Cortesía

Presenta Estado convocatoria Chihuahua es para ti ¡Conócelo! 2026 en Ciudad Juárez

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
El programa busca impulsar eventos con identidad turística y destinará más de 2.5 millones de pesos en apoyos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, presentó en Ciudad Juárez la convocatoria del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo! 2026”, una estrategia orientada a impulsar eventos con identidad turística como detonantes del desarrollo económico e integral en las distintas regiones de la entidad.

Durante la presentación, se informó que el programa está dirigido a respaldar actividades que resalten la herencia cultural, las tradiciones y la identidad chihuahuense, mediante el otorgamiento de subsidios económicos a los proyectos seleccionados, con una bolsa total superior a 2.5 millones de pesos.

El representante de la Secretaría de Turismo en la Zona Norte explicó que la convocatoria busca fortalecer la oferta turística local a partir de iniciativas surgidas desde las comunidades, capaces de atraer visitantes y generar derrama económica en los municipios participantes.

Las categorías consideradas incluyen eventos culturales, que integren expresiones artísticas, artesanales o históricas; eventos gastronómicos, como muestras de cocina regional, catas o vendimias; así como ferias o festivales vinculados a elementos representativos de cada comunidad y que integren uno o más de estos componentes.

Asimismo, se detalló que la convocatoria está abierta a personas físicas o morales, organismos, ayuntamientos, empresas, academia, clústeres, cámaras empresariales, asociaciones civiles, prestadores de servicios turísticos, personal del sector, municipios con vocación turística e instituciones educativas relacionadas con esta actividad.

El periodo de recepción de propuestas se realizará del 1 al 28 de febrero de 2026, mientras que en el mes de abril se dará a conocer el calendario oficial de los eventos seleccionados, que formarán parte de la agenda turística estatal.

Las autoridades señalaron que las bases y requisitos de participación están disponibles a través de los canales oficiales de la Secretaría de Turismo, e invitaron a las y los interesados a registrar sus proyectos dentro del plazo establecido para acceder a los apoyos del programa.

