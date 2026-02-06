Presenta Cabildo Juvenil proyectos para fortalecer Centros Comunitarios

Publicidad - LB2 -

Las propuestas se enfocan en salud mental, educación y rescate de espacios públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del Cabildo Juvenil sostuvieron una reunión de trabajo con el director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, con el objetivo de presentar proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el aprovechamiento y fortalecimiento de la infraestructura comunitaria existente.

Durante el encuentro, las y los jóvenes expusieron iniciativas que previamente fueron analizadas y discutidas en el pleno del Cabildo Juvenil, estructuradas en torno a tres ejes prioritarios: atención a la salud mental, fortalecimiento educativo y rescate de espacios públicos.

Entre las propuestas presentadas destaca un proyecto de apoyo a la salud emocional, que contempla acciones de acompañamiento psicológico dirigidas a la comunidad, así como la habilitación de bibliotecas públicas como centros de tareas y espacios de regularización académica para niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, se planteó una iniciativa para el rescate de parques y áreas verdes, con el propósito de recuperar espacios públicos deteriorados y fomentar la convivencia social y comunitaria en distintas colonias de la ciudad.

El director de Centros Comunitarios señaló que la reunión permitió identificar coincidencias entre los proyectos juveniles y las acciones que actualmente desarrolla la dependencia, lo que abre la posibilidad de sumar esfuerzos para su implementación.

“Los jóvenes vinieron a exponer los proyectos que han trabajado en el Cabildo Juvenil y presentaron tres propuestas muy concretas que pueden llevarse a cabo a través de la infraestructura de Centros Comunitarios. Son temas que ya atendemos, por lo que podemos sumar esfuerzos para aterrizarlos”.

Rodríguez Giner destacó la relevancia de impulsar la participación activa de las juventudes en la vida pública, así como de generar mecanismos que permitan convertir sus propuestas en acciones concretas en beneficio de la comunidad.

En la reunión también participaron Ramón Padilla, coordinador operativo de Centros Comunitarios; Aileen Jiménez, enlace con el Instituto de la Juventud; y las y los integrantes del Cabildo Juvenil Jessica Trejo, Monserrat Rodríguez y Bryan Iván.

