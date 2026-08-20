Preparan vialidades en Ciudad Juárez para la Cruzada por el Ciclismo

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Limpia acondiciona tres recorridos que serán utilizados durante cuatro domingos consecutivos en distintos puntos de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Limpia realizan labores de aseo y acondicionamiento en las vialidades que serán utilizadas para la Cruzada por el Ciclismo, actividad programada para iniciar este domingo en Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que el personal municipal trabaja en la atención de los trayectos definidos para los recorridos ciclistas, con el objetivo de mantenerlos despejados y en condiciones adecuadas para las familias y participantes.

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“Estamos preparando los tres recorridos para que las familias puedan integrarse de manera segura y ordenada a esta actividad”, señaló.

La iniciativa contempla actividades durante cuatro domingos consecutivos, con la intención de fomentar nuevamente el uso de la bicicleta y la participación ciudadana en espacios públicos habilitados para recorridos recreativos.

Los circuitos se desarrollarán de manera simultánea en tres puntos de la ciudad: uno sobre la avenida Heroico Colegio Militar, otro en el sector de Tomás Fernández y un tercero en la avenida Lote Bravo.

Solís Kanahan explicó que las labores de Limpia forman parte del apoyo operativo previo al arranque de la jornada, mediante acciones de aseo y retiro de materiales que pudieran afectar el desarrollo de los paseos ciclistas.

“La intención es que los espacios permanezcan en buenas condiciones durante las jornadas que se llevarán a cabo en las próximas semanas”, agregó.

La dependencia municipal mantendrá la atención en los puntos establecidos para contribuir al desarrollo de la Cruzada por el Ciclismo y facilitar la participación de quienes acudan a los recorridos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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