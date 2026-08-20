Sube temperatura en Ciudad Juárez a 38 °C y mantiene Protección Civil advertencia preventiva

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Protección Civil alertó por calor elevado este jueves, con máxima de 38 °C y condiciones similares para viernes y sábado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una advertencia preventiva por temperaturas elevadas para este jueves 20 de agosto, ante el pronóstico de una máxima de 38 grados Celsius en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el reporte, durante el día prevalecerá cielo soleado, con vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, además de rachas que podrían alcanzar entre 26 y 30 kilómetros por hora.

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La probabilidad de lluvia se mantendrá baja durante la jornada, con un rango estimado de 1 a 14 por ciento, por lo que las condiciones de calor serán el principal factor de atención para la población.

Para la noche se prevé una temperatura mínima de 25 grados Celsius, con cielo mayormente nublado. Los vientos continuarán de 5 a 25 kilómetros por hora, mientras que las rachas podrían ubicarse entre 26 y 32 kilómetros por hora.

La posibilidad de precipitaciones disminuirá conforme avance la noche, al pasar de 14 a 4 por ciento, según el pronóstico difundido por la dependencia municipal.

Las condiciones de calor continuarán durante los próximos días. Para el viernes se espera una máxima de 39 grados Celsius y una mínima de 26, con cielo parcialmente soleado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

El sábado se pronostica una temperatura máxima de 38 grados Celsius y una mínima de 26, con cielo soleado, baja probabilidad de lluvia y condiciones de viento similares a las previstas para el viernes.

Ante este panorama, Protección Civil mantiene la advertencia preventiva y llamó a la población a tomar precauciones por la permanencia de temperaturas elevadas en la ciudad durante los próximos días.

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