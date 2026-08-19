Fortalecen IMM y ONU Mujeres cobertura con perspectiva de derechos humanos

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Personal de Comunicación Social del IMM participó en un taller sobre género, migración y derechos humanos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El equipo de Comunicación Social del Instituto Municipal de las Mujeres participó en el taller “Cobertura periodística de mujeres en situación de movilidad humana: Herramientas prácticas para incorporar la perspectiva de género en la cobertura informativa”, impartido por la Organización de las Naciones Unidas.

La capacitación fue desarrollada por Alejandra Higareda, consultora de ONU Mujeres México, y estuvo dirigida a profesionales del periodismo, la comunicación y la comunicación social.

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El objetivo del taller fue brindar herramientas para fortalecer los conocimientos y técnicas de investigación aplicadas a la cobertura informativa sobre migración, género y derechos humanos, particularmente en casos relacionados con mujeres en situación de movilidad humana.

Durante la actividad se promovió la reflexión sobre prácticas que persisten en algunos espacios mediáticos y que pueden reproducir estereotipos, así como sobre la importancia de incorporar enfoques éticos y responsables en el tratamiento de estas historias.

También se abordó la interseccionalidad como un elemento fundamental para el ejercicio periodístico, al permitir identificar y reconocer las experiencias de las mujeres de manera diferenciada, de acuerdo con sus contextos y condiciones particulares.

“La participación del equipo del Instituto Municipal de las Mujeres en estos espacios permite fortalecer los conocimientos y herramientas para la construcción de nuevas narrativas en torno a la movilidad humana”, comentó Elvira Urrutia Castro.

La directora general del IMM señaló que este tipo de capacitaciones también contribuyen a la prevención de la violencia de género y a la deconstrucción de discursos de odio relacionados con mujeres migrantes o en situación de movilidad.

Al cierre del taller, se informó que ONU Mujeres publicará próximamente un manual de cobertura con perspectiva de género, el cual servirá como guía para identificar sesgos en discursos mediáticos y abordar las experiencias de mujeres en contexto de movilidad desde una perspectiva ética, humana y responsable.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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