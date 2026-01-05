Preparan convocatorias para la Presea Kirá y el reconocimiento Mujer Ilustre 2026

Publicidad - LB2 -

Las distinciones buscan visibilizar la trayectoria y aportaciones de mujeres destacadas en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género sostuvieron una reunión de trabajo con personal del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) para avanzar en la redacción final de las convocatorias de la Presea Kirá 2026 y del reconocimiento Mujer Ilustre.

La regidora y coordinadora de la Comisión, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, informó que en el encuentro participaron también las ediles Gloria Rocío Mirazo de la Rosa y Sandra Marbel Valenzuela Martínez, así como la directora del IMM, Elvira Urrutia Castro, y la coordinadora de Resiliencia, Yesenia Hidalgo.

- Publicidad - HP1

Durante la sesión se revisó el documento base elaborado en diciembre de 2025, al cual se le realizaron ajustes menores, con el objetivo de dejar listas las convocatorias en el transcurso de la presente semana.

“Se tiene pensado que se publiquen el 9 de enero y que así la ciudadanía tenga la información sobre ello”.

La coordinadora de la Comisión explicó que las mujeres que hayan recibido mención dentro del reconocimiento Mujeres Forjadoras de Vida Digna y Libre de Violencia también podrán ser postuladas para cualquiera de estos dos galardones.

Precisó que, conforme a las reglas establecidas, ninguna mujer podrá postularse a sí misma, ya que las candidaturas deberán ser presentadas por organismos o personas que respalden y validen su labor en favor de otras mujeres y de la comunidad en general.

Finalmente, se dio a conocer que la Presea Kirá será entregada el domingo 8 de marzo, en Sesión Solemne de Cabildo, mientras que el reconocimiento Mujer Ilustre se otorgará el 9 de marzo, en la rotonda ubicada en la avenida Sanders y el Eje Vial Juan Gabriel, como parte de las actividades conmemorativas del Mes de la Mujer.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.