Prepara SIPINNA obra de teatro para prevenir el bullying en escuelas

Proyecto busca sensibilizar a niñas, niños y adolescentes a través de formato de mimos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) alista una obra de teatro con enfoque preventivo contra el bullying, como parte de un proyecto impulsado por integrantes del Consejo Unidos por tus Derechos.

La iniciativa fue presentada ante la Comisión Edilicia de Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, donde se detalló que la puesta en escena busca visibilizar problemáticas que afectan a la niñez y adolescencia, particularmente el acoso escolar.

La directora de SIPINNA, Laura Mónica Marín Franco, señaló que el bullying es una situación que se presenta con frecuencia desde el nivel primaria, muchas veces normalizada como juego, pero con consecuencias emocionales para quienes lo padecen.

“Lamentablemente esta situación se está presentando desde el nivel primaria… piensan que están jugando, pero sí afectan al niño o la niña que es víctima de ese comportamiento”, expresó.

La obra se desarrollará en formato de mimos y contará con la colaboración del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), que brindará acompañamiento técnico a las y los participantes para asegurar un mensaje claro y accesible.

Se prevé que la presentación se realice en el marco del Día de la Niñez, en un centro comunitario, con el objetivo de acercar el mensaje a sectores donde la problemática tiene mayor incidencia.

El Consejo Unidos por tus Derechos está integrado por niñas, niños y adolescentes de entre 8 y 15 años, y tiene como finalidad que este sector participe activamente en la formulación de propuestas y en la expresión de sus inquietudes ante el Gobierno Municipal.

