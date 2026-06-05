Prepara Desarrollo Social apoyos para familias ante próxima temporada de lluvias

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La dependencia prevé distribuir materiales para vivienda y ampliar programas de asistencia en coordinación con comités vecinales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social presentó a regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social las acciones y programas que se implementarán para atender a las familias juarenses durante la próxima temporada de lluvias, con énfasis en apoyos para el mejoramiento de vivienda y asistencia social.

La información fue expuesta por el director de Enlace Comunitario y Asistencia Social, Rubén García, durante una reunión con el coordinador de la comisión, Pedro Alberto Matus Peña, y la regidora María Dolores Adame Alvarado.

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El funcionario informó que la dependencia ya ejerció la totalidad del presupuesto destinado a proyectos de inversión aprobados por el Cabildo y actualmente desarrolla los procesos administrativos y de licitación correspondientes para la entrega de apoyos.

Entre los programas que ya concluyeron su proceso de adjudicación se encuentran la adquisición de despensas en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal y el programa de entrega de hule negro para techos, cuyos contratos ya fueron formalizados.

Asimismo, anunció que durante la próxima semana se emitirán los fallos correspondientes a los programas de mejoramiento de vivienda, que contemplan la distribución de block, cemento, lámina e impermeabilizante, además de otros apoyos relacionados con almacenamiento y suministro de agua.

La dependencia también analiza la posibilidad de abrir nuevas convocatorias para ampliar la recepción de solicitudes ciudadanas, las cuales se realizarían en coordinación con comités vecinales y representantes comunitarios para facilitar el acceso de la población a estos beneficios.

Rubén García explicó que durante la temporada de lluvias las solicitudes más frecuentes corresponden a materiales como hule negro, impermeabilizante y lámina, debido a que ayudan a prevenir filtraciones y daños en las viviendas.

“La entrega de apoyos se realiza de manera personalizada, ya que cada vivienda presenta necesidades distintas de acuerdo con sus características de construcción y condiciones particulares”.

El funcionario agregó que la asignación de materiales se determina mediante estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias realizadas por personal de Desarrollo Social, con el propósito de identificar las necesidades específicas de cada familia y optimizar el uso de los recursos públicos.

Finalmente, indicó que las nuevas convocatorias y mecanismos de acceso a los programas serán difundidos oportunamente a través de los medios de comunicación y canales oficiales del Gobierno Municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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