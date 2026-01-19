Prepara Cabildo de Juárez reunión binacional con El Paso y Las Cruces

Publicidad - LB2 -

Planean agenda conjunta para seguridad, desarrollo económico, salud y medio ambiente.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la coordinación binacional y generar acciones conjuntas que impacten en la calidad de vida de la población fronteriza, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez inició los preparativos para una reunión de Cabildo binacional con las ciudades de El Paso, Texas, y Las Cruces, Nuevo México, programada para el próximo 20 de mayo.

La directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, informó que directores generales de diversas dependencias municipales, junto con el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, sostuvieron un encuentro de trabajo para definir los temas que integrarán la agenda de la reunión binacional.

Durante esta sesión se acordó elaborar un documento base que concentre las propuestas y proyectos que ambas ciudades podrían desarrollar de manera coordinada, en áreas estratégicas que inciden directamente en el bienestar de la población.

“Este documento es para plasmar, por parte de las dependencias, cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer como ciudades hermanas con El Paso y con Las Cruces”, explicó Maldonado Garduño.

Entre los ejes que se contemplan para la agenda se encuentran seguridad pública, desarrollo económico y social, salud, ecología y resiliencia urbana, así como otros rubros que tienen impacto regional y transfronterizo.

En la reunión participaron titulares de Desarrollo Urbano, representantes del Gobierno Municipal en El Paso, así como responsables de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Ecología, Salud, el Instituto Municipal de la Juventud y la Coordinación de Resiliencia, además del regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña.

Las propuestas serán analizadas en una nueva sesión programada para el miércoles 4 de febrero, y no se descarta la realización de encuentros adicionales para afinar los planteamientos, con el objetivo de consolidar una agenda común entre ambas fronteras.

Las autoridades municipales destacaron que este esfuerzo forma parte de una estrategia permanente de vinculación regional impulsada desde el inicio de la actual administración, orientada a reforzar la cooperación binacional y a reconocer que, aunque divididas geográficamente, Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces mantienen una relación histórica de colaboración.

