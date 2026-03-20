Premia JMAS creatividad estudiantil en concurso por el cuidado del agua

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Más de mil videos participaron en iniciativa dirigida a jóvenes de nivel medio superior en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) reconoció la creatividad de estudiantes de nivel medio superior durante la premiación del concurso “Clips que Salvan el Agua”, realizado en el marco del Día Mundial del Agua.

El evento tuvo lugar en el Centro Cultural Paso del Norte, donde se evaluaron más de mil videos elaborados por alumnos de instituciones como CBTIS, CECYTECH, CONALEP y CBTCJ, quienes abordaron distintas perspectivas sobre el cuidado del recurso hídrico.

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Los participantes compitieron en las categorías “El Tesoro Líquido”, “Ahorrando Cada Gota” y “Un Mañana sin Agua”, con propuestas enfocadas en generar conciencia sobre el uso responsable del agua.

Entre los ganadores destacaron Anahí Agüero y Alexia Valenzuela, alumnas del CBTIS 269, quienes obtuvieron el primer lugar en la categoría “Ahorrando Cada Gota”, tras desarrollar un proyecto que surgió inicialmente como actividad escolar.

“Muy feliz por haber ganado el primer lugar. El cuidado del agua es muy importante porque hay mucha gente que no la cuida”.

Como parte de los incentivos, los primeros lugares recibieron una tableta electrónica y una beca para un curso de cinematografía, con el objetivo de que desarrollen un cortometraje enfocado en la importancia del agua.

Además, la JMAS informó que el próximo 26 de marzo se presentará ante su consejo la exposición permanente “La Ruta del Agua” en el museo La Rodadora, una experiencia interactiva dirigida a público de todas las edades.

Con este tipo de iniciativas, el organismo busca fomentar la conciencia ambiental entre las nuevas generaciones, promoviendo el uso responsable del agua en la ciudad.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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