Precisa Salud atención a pacientes oncológicos canalizados por el IMSS

Publicidad - LB2 -

La dependencia estatal señaló que los pacientes en tratamiento continuarán recibiendo servicios de radioterapia y atención oncológica.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Estado precisó que la atención a pacientes oncológicos canalizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de MediChihuahua no ha sido suspendida por el adeudo que mantiene dicho instituto con el Estado.

La dependencia estatal informó que la situación relacionada con nuevos pacientes que requieren servicios de radioterapia o atención en el Centro Estatal de Cancerología deriva de una determinación del propio IMSS.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con Salud estatal, el caso forma parte del proceso de renovación de convenios que el IMSS mantiene con distintos proveedores de servicios médicos en Chihuahua, por lo que corresponde a ese instituto definir los términos de su nueva contratación.

La Secretaría de Salud señaló que mantuvo disposición para continuar brindando los servicios y propuso dar continuidad al esquema de atención, aunque el IMSS optó por modificar los proveedores con los que mantiene sus convenios.

La dependencia precisó que las y los pacientes que ya se encuentran en tratamiento y seguimiento de sesiones de radioterapia o atención en el CECAN continuarán recibiendo sus servicios, por lo que no existe suspensión de tratamientos en curso.

También aclaró que el adeudo del IMSS por servicios médicos brindados a sus derechohabientes es un asunto administrativo que continúa en gestión entre ambas instituciones.

La Secretaría de Salud indicó que dicho adeudo no es la razón por la que actualmente no se están canalizando nuevos pacientes del IMSS a los servicios de MediChihuahua.

Representantes de ambas instituciones sostuvieron recientemente una reunión para abordar la situación y revisar los mecanismos de atención correspondientes, cuyos acuerdos se encuentran en proceso de formalización.

La dependencia estatal informó que los acuerdos serán dados a conocer una vez que se cuente con la documentación correspondiente entre las instituciones involucradas.

Finalmente, la Secretaría de Salud refrendó que su prioridad es garantizar la atención médica a las y los chihuahuenses, particularmente a quienes enfrentan enfermedades que requieren tratamientos especializados y oportunos, por lo que se mantiene abierta al diálogo y a la coordinación institucional para evitar afectaciones a pacientes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.