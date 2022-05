China está intensificando la censura de las películas estadounidenses a medida que los productores hacen películas con miras a complacer a Beijing pero sin aislar a la audiencia global, sostienen expertos.



Washington, DC. (VOA) – La práctica de aproximadamente 25 años de editar escenas que no se ajustan a los ideales del Partido Comunista de las películas de Hollywood se ha expandido.

«Ahora se intensificó en el sentido de que son mucho más directos al prohibir las películas en lugar de simplemente manipular o pedir que se eliminen las escenas», dijo Stanley Rosen, profesor de ciencias políticas de la Universidad del Sur de California que sigue la industria cinematográfica de China.

Los observadores de la industria dicen que los censores también están pidiendo que las versiones de películas para audiencias fuera de China sigan la pauta de Beijing.

Películas de Hollywood, censores chinos

Es poco probable que los censores permitan que la película de Marvel Studios de 2022 «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» se muestre en China. El tabloide Global Times, afiliado al Estado, publicó un artículo de opinión mordaz sobre la película el domingo, diciendo que contiene guiños a Falun Gong, un movimiento espiritual que Beijing ha prohibido y etiquetado como una secta. Según el artículo de opinión, de The Epoch Times, una publicación que el escritor llama «el portavoz de Falun Gong», aparece en el cuadro mientras el Doctor Strange lucha contra un monstruo con tentáculos.

Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington, dijo: «Como país bajo el imperio de la ley, China regula la industria cinematográfica de acuerdo con las regulaciones de la Administración Cinematográfica». Liu, sin embargo, no describió el proceso en detalle.

Marvel Studios no respondió a las preguntas de la VOA sobre «Doctor Strange in the Multiverse of Madness».

La Administración de Cine de China, un organismo de supervisión para el mercado de 7.4000 millones de dólares, prohibió las películas de superhéroes de Marvel Studios de 2021 «Eternals» y «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», que se estrenaron el año pasado.

La película de superhéroes de 2021 «Spider-Man: No Way Home» no recibió la aprobación china porque las autoridades querían que Sony Pictures eliminara las imágenes de la Estatua de la Libertad de la película, informaron varios medios de comunicación.

La película de ciencia ficción de 2015 «Pixels» llegó a China después de eliminar una escena de extraterrestres abriendo un agujero en la Gran Muralla, dijeron reportes de medios en ese momento.

“A medida que el dragón se hace más grande, su influencia se hace más grande y nadie ha retrocedido todavía”, dijo Chris Fenton, ejecutivo de Hollywood y miembro vitalicio del grupo de expertos Council on Foreign Relations.

Un aumento en las tensiones chino-estadounidenses desde la administración del expresidente estadounidense Donald Trump puede haber exacerbado el trato de China a las películas estadounidenses, dijo James Tager, director de investigación del grupo de defensa de la libertad de expresión PEN America en Nueva York.

Estudios de cine atrapados en el medio

Los estudios de cine han estado operando bajo la presión de satisfacer a los censores en China —un mercado masivo en tiempos normales, cuando los cines no están cerrados debido al COVID-19— mientras se presentaban ante el público y los legisladores estadounidenses como partidarios de la libertad artística, dijo Tager.

Hollywood no quiere un «pinball» (ir de un lado al otro), una situación en la que tanto los funcionarios estadounidenses como los chinos apuntan a la industria cinematográfica, dijo.

Las compañías de Hollywood están censurando previamente las películas para evitar perder el acceso al lucrativo mercado de taquilla de China, dijo PEN America en un informe de 2020.

La negativa de una orden china de cortar una escena pondría en riesgo el negocio futuro del estudio en China, como la próxima película de Disney o Marvel u otros activos, dijo Tager. Walt Disney Co., por ejemplo, tiene una participación del 47% en Shanghai Disneyland, según el informe de PEN America.

«Puede obtener una reputación como alguien que no juega a la pelota, lo que podría tener aún más efectos colaterales, posiblemente para otras películas o posiblemente para otras relaciones comerciales que los grandes estudios tienen en China», dijo.

La autocensura está empeorando, dijo Fenton. Algunos estudios incluso se preocupan de que China los castigue por dejar escenas objetables en versiones cinematográficas para audiencias fuera de China.

“Para mí, el mayor problema es cuando China nos dice que no podemos tener cosas en películas para otros mercados”, dijo Fenton. «Ahí es donde de repente les permitimos difundir su narrativa en lugar de la narrativa de los cineastas, el estudio o Hollywood, o los Estados Unidos o el lado occidental de las cosas. ¿Quién les da el derecho de decirnos que no podemos tener ¿Eso en una película que ve alguien en Argentina?»

China quiere que su visión del mundo resuene en todo el mundo, dijo James Gomez, director regional del Centro de Asia, un grupo de expertos con sede en Bangkok.

“Son poderes en competencia, son narrativas en competencia”, dijo. «Es una visión del mundo diferente, y China quiere poder moldear la visión del mundo».

Objeciones a las películas adaptadas a China

Filipinas rechazó el intento de los estudios de cortejar a China en el caso de la película de acción estadounidense de 2022 «Uncharted». Los cines del país del sudeste asiático retiraron la película a pedido del Departamento de Relaciones Exteriores de Filipinas. El departamento se opuso a una escena que mostraba el reclamo de la línea de nueve puntos de Beijing sobre el Mar de China Meridional, que Manila disputa enérgicamente. Los nueve puntos delimitan el reclamo de China sobre aproximadamente el 90 % del mar.

Manila se movió antes para bloquear la proyección de «Abominable», una colaboración animada de 2019 entre una productora estadounidense y una china, porque en la caricatura se mostraba la misma línea de nueve guiones.

Algunos estudios pueden eventualmente renunciar al mercado de China para ser vistos en otros lugares como «celebrando la libertad artística en otras partes del mundo», dijo Tager.

Hollywood está teniendo en cuenta lentamente las demandas «arbitrarias» de China, dijo Rosen. Una cosa que ha aprendido, dijo, es evitar hacer películas de temática china como «Shang-Chi» porque se pueden hacer mejor en China.

