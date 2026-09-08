Destaca Maru Campos aseguramiento de narcolaboratorio en Parral

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La gobernadora reconoció la coordinación entre autoridades estatales y Sedena tras ubicar un sitio ligado a drogas sintéticas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos destacó la detección y aseguramiento de un presunto narcolaboratorio en las inmediaciones de Parral, como resultado de labores de inteligencia y coordinación entre autoridades estatales y federales.

La mandataria estatal señaló que el hallazgo forma parte de la estrategia de combate a las drogas y al crimen organizado, desarrollada en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional.

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De acuerdo con la información estatal, el sitio fue ubicado mediante labores de inteligencia y vigilancia aérea de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, donde se detectaron estructuras ocultas entre la vegetación, depósitos y vehículos de carga.

“Esa es la diferencia entre un gobierno que reacciona y un gobierno que anticipa”.

Campos Galván atribuyó la detección a la Plataforma Centinela, sistema de prevención e inteligencia implementado por el Gobierno del Estado para fortalecer las capacidades de vigilancia y respuesta ante actividades delictivas.

Tras obtener la información, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron una intervención conjunta en tierra, con participación de inteligencia, fuerzas especiales y personal militar.

En el lugar se localizó una instalación presuntamente destinada al procesamiento de drogas sintéticas, además de toneladas de sustancias químicas, precursores e infraestructura para su producción.

Según los cálculos preliminares de la investigación, el sitio asegurado tenía capacidad para producir hasta 100 kilogramos diarios de metanfetamina, equivalente a alrededor de 100 mil dosis.

Al confirmarse los hallazgos, se notificó a la Fiscalía General de la República para realizar el resguardo del área y las diligencias periciales correspondientes, en coordinación con autoridades estatales y federales.

El Gobierno del Estado informó que se cuidó la cadena de custodia de cada área y material asegurado, mientras la investigación permanece abierta en el ámbito de competencia de cada institución.

Maru Campos reconoció el trabajo del personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la disposición de ambas corporaciones para mantener acciones conjuntas.

“En Chihuahua no mandan los criminales ni el miedo”.

La gobernadora reiteró que su administración continuará colaborando con las instituciones federales en el combate a la producción y distribución de drogas sintéticas, al señalar que la seguridad de las familias chihuahuenses requiere coordinación permanente.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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