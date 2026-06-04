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Plantan 80 fresnos en el bulevar Norzagaray para ampliar áreas verdes

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La reforestación cubrió 2.46 kilómetros del camellón central como parte de las acciones de mejoramiento urbano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines concluyó la plantación de 80 árboles fresno en el camellón central del bulevar Bernardo Norzagaray, en el tramo comprendido entre la calle Cloro y Arroyo de las Víboras, como parte de las acciones de reforestación y fortalecimiento de áreas verdes en la ciudad.

Los trabajos abarcaron una extensión de 2.46 kilómetros y se realizaron en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y contribuir al desarrollo de infraestructura verde en este corredor vial.

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El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, explicó que con esta intervención se completó la reforestación del camellón central, lo que permitirá incrementar la cobertura vegetal y mejorar las condiciones ambientales de la zona.

La plantación de nuevos ejemplares contribuirá a generar mayor sombra, favorecer la captación de contaminantes y ofrecer espacios más agradables para peatones y automovilistas que transitan diariamente por este sector de la ciudad.

El funcionario señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para recuperar y fortalecer áreas verdes, promoviendo beneficios ambientales y una mejor calidad de vida para la población.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para participar en el cuidado de los árboles recién plantados y contribuir a su conservación para garantizar su desarrollo a largo plazo.

Por su parte, el diputado Alejandro Pérez Cuéllar destacó que este tipo de proyectos ayudan a mejorar la imagen urbana de Ciudad Juárez y complementan otras acciones municipales relacionadas con la limpieza y mantenimiento de espacios públicos.

Las autoridades informaron que las jornadas de reforestación continuarán en distintos puntos de la ciudad, con la intención de ampliar las áreas verdes y fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno urbano.

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