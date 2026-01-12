Pide alcalde revisar presupuesto solicitado por Adán Augusto para el Senado

Publicidad - LB2 -

Considera necesario aclarar si los recursos son para uso personal o para labores legislativas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, consideró que debe revisarse a detalle el presupuesto solicitado para 2026 por el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, a fin de aclarar el destino y la naturaleza de los recursos planteados.

El alcalde se refirió a la solicitud presupuestal por 894 millones de pesos, correspondiente a la Junta de Coordinación Política del Senado, cifra que ha generado debate en el ámbito político nacional al superar incluso el gasto asignado a la Oficina de la Presidencia de la República.

Pérez Cuéllar señaló que es indispensable distinguir si se trata de un gasto individual o de un presupuesto destinado al trabajo del grupo parlamentario, ya que esa diferencia resulta clave para valorar su pertinencia y justificación.

“Debe revisarse si es para uso personal del coordinador o si corresponde a gastos necesarios para el trabajo legislativo de la bancada”, precisó.

El edil juarense indicó que, mientras no exista claridad sobre el destino específico de los recursos, se abstendría de emitir una postura más amplia sobre el tema, subrayando la importancia de la transparencia en el uso de fondos públicos.

De acuerdo con la información difundida, el monto solicitado se ubica dentro de la partida de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, lo que ha incrementado el interés público sobre los criterios de su asignación y ejercicio.

