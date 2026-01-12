Pide alcalde aclarar esquema de financiamiento para tren elevado Juárez–El Paso

Publicidad - LB2 -

Considera viable la propuesta, pero advierte que el fondeo es el principal reto del proyecto binacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar señaló que el principal desafío del proyecto de tren binacional elevado Juárez–El Paso es definir con claridad su esquema de financiamiento, al referirse a la propuesta presentada por Desarrollo Económico del Norte, que busca conectar los aeropuertos de ambas ciudades fronterizas.

El alcalde calificó la iniciativa como positiva y de alto impacto regional, aunque subrayó que se trata de una obra de gran magnitud y alto costo, por lo que resulta indispensable conocer cómo se pretende fondear antes de avanzar en cualquier etapa de planeación.

“Algo que quiero platicar con él es cuál sería el fondeo, ese es el tema fundamental; la idea es buena, pero seguramente costosa”, expresó.

- Publicidad - HP1

Pérez Cuéllar informó que sostendrá una reunión con Héctor Núñez, impulsor del proyecto, con el objetivo de conocer a detalle el planteamiento técnico y financiero, así como analizar los alcances reales de la propuesta.

El edil dejó en claro que el Municipio no cuenta con recursos propios para emprender una obra de este tamaño, aunque reiteró la disposición del Gobierno Municipal para colaborar en gestiones, acompañamiento institucional o coordinación intergubernamental, siempre y cuando se presente una fuente de financiamiento viable y definida.

Finalmente, consideró que, de lograrse un esquema sólido de fondeo, el proyecto podría representar una alternativa estratégica de movilidad para la región fronteriza, con beneficios en conectividad, desarrollo económico y competitividad binacional.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.