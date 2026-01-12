Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 12, 2026 | 16:12
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Pide alcalde aclarar esquema de financiamiento para tren elevado Juárez–El Paso

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    Considera viable la propuesta, pero advierte que el fondeo es el principal reto del proyecto binacional.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar señaló que el principal desafío del proyecto de tren binacional elevado Juárez–El Paso es definir con claridad su esquema de financiamiento, al referirse a la propuesta presentada por Desarrollo Económico del Norte, que busca conectar los aeropuertos de ambas ciudades fronterizas.

    El alcalde calificó la iniciativa como positiva y de alto impacto regional, aunque subrayó que se trata de una obra de gran magnitud y alto costo, por lo que resulta indispensable conocer cómo se pretende fondear antes de avanzar en cualquier etapa de planeación.

    “Algo que quiero platicar con él es cuál sería el fondeo, ese es el tema fundamental; la idea es buena, pero seguramente costosa”, expresó.

    - Publicidad - HP1

    Pérez Cuéllar informó que sostendrá una reunión con Héctor Núñez, impulsor del proyecto, con el objetivo de conocer a detalle el planteamiento técnico y financiero, así como analizar los alcances reales de la propuesta.

    El edil dejó en claro que el Municipio no cuenta con recursos propios para emprender una obra de este tamaño, aunque reiteró la disposición del Gobierno Municipal para colaborar en gestiones, acompañamiento institucional o coordinación intergubernamental, siempre y cuando se presente una fuente de financiamiento viable y definida.

    Finalmente, consideró que, de lograrse un esquema sólido de fondeo, el proyecto podría representar una alternativa estratégica de movilidad para la región fronteriza, con beneficios en conectividad, desarrollo económico y competitividad binacional.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Nómina secreta del exgobernador de Chihuahua firmó 470 recibos

    Iniciaron procedimientos contra 14 exfuncionarios que recibieron pagos por 45 mdp; otra instancia legal...
    México

    Vacunas, factor decisivo contra COVID-19

    Afirma Hugo López-Gatell que la inmunización es la herramienta que logró frenar los contagios,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.