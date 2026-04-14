Permanece Bertha Gómez bajo resguardo domiciliario en Estados Unidos

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Autoridades señalan que el proceso migratorio definirá si enfrenta deportación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte, permanece bajo resguardo domiciliario en Estados Unidos, mientras continúa el proceso migratorio en su contra.

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, informó que la situación legal de la ex primera dama, detenida el pasado 25 de marzo por autoridades migratorias, será definida por instancias de Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de una deportación.

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La detención fue realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras lo cual fue trasladada a un centro de detención. Posteriormente, se le otorgó la medida de resguardo domiciliario para continuar su proceso en libertad.

“Serán las autoridades migratorias de Estados Unidos las que definirán el curso del caso”.

El funcionario estatal indicó que la Fiscalía General del Estado ya proporcionó información a la Fiscalía General de la República sobre las carpetas de investigación abiertas en contra de Gómez Fong, como parte del seguimiento al caso.

Asimismo, señaló que existe coordinación entre autoridades estatales y federales mexicanas, en tanto el proceso migratorio se desarrolla en territorio estadounidense.

“El proceso continúa en desarrollo en espera de resoluciones oficiales”.

Las autoridades reiteraron que el desenlace dependerá de las decisiones que adopten las instancias migratorias de Estados Unidos, en función de la situación legal de la implicada.

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