Inicia JMAS limpieza en garza del kilómetro 29 para mejorar acceso a pipas

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Los trabajos buscan facilitar el abastecimiento de agua en la zona de los kilómetros y mejorar el entorno.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) inició labores de limpieza en un terreno aledaño a la garza de abastecimiento ubicada en el kilómetro 29, en la zona conocida como Las Maracas.

Las acciones comenzaron desde el pasado lunes y consisten en el retiro de escombro acumulado en el área, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso para las pipas que suministran agua potable a este sector de la ciudad.

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De acuerdo con personal técnico, el espacio había sido utilizado previamente como punto de disposición de residuos de construcción, lo que dificultaba las maniobras de las unidades encargadas del abastecimiento.

“La encomienda es limpiar el terreno y retirar los escombros para facilitar el acceso a las pipas”.

Para estos trabajos se emplea maquinaria especializada, como excavadoras y camiones de volteo, lo que permitirá retirar grandes volúmenes de material en un periodo estimado de dos semanas, dependiendo de las condiciones del terreno.

Además de mejorar la operatividad del servicio, las labores buscan optimizar la imagen urbana del área y preparar el espacio para futuros proyectos de infraestructura.

“Se busca dejar el área en condiciones óptimas para brindar un mejor servicio”.

La JMAS reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar arrojar desechos en sitios no autorizados, con el fin de mantener espacios limpios y contribuir al adecuado funcionamiento de la infraestructura hidráulica en beneficio de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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