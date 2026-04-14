Evidencian muerte por ataque de jauría crisis de perros callejeros en Ciudad Juárez

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Autoridades estiman hasta 210 mil canes en la vía pública y advierten riesgos sanitarios y de seguridad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La muerte de un hombre tras el ataque de una jauría en la colonia Eréndira evidenció la problemática de los perros callejeros en Ciudad Juárez, donde autoridades estiman una población de hasta 210 mil canes en la vía pública.

El caso más reciente ocurrió el 13 de abril, cuando un hombre de entre 40 y 50 años perdió la vida tras ser agredido por varios perros. Posteriormente, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) aseguró a siete animales involucrados, los cuales permanecen en observación para descartar rabia conforme a protocolos sanitarios.

“Los animales permanecerán bajo observación durante 10 días”.

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De acuerdo con datos del sector salud, en los últimos 12 meses se han registrado al menos 300 denuncias por ataques de perros, lo que refleja un incremento en este tipo de incidentes en la ciudad.

La problemática no solo representa un riesgo en materia de seguridad, sino también en salud pública, debido a que la presencia masiva de perros en la vía pública genera focos de infección y contaminación ambiental.

“Todos esos perritos que andan en las calles son un riesgo de higiene”.

Especialistas señalaron que la dispersión de desechos en la vía pública puede derivar en enfermedades respiratorias y gastrointestinales, situación que se agrava durante eventos de tolvaneras, comunes en la región.

En respuesta, la DABA ha implementado operativos permanentes para atender reportes ciudadanos, con intervenciones en decenas de colonias y una frecuencia de al menos dos recorridos semanales.

Asimismo, se informó que durante la actual administración se han atendido 5 mil 871 denuncias relacionadas con maltrato, abandono y animales agresivos, lo que evidencia la magnitud del problema.

“La intervención en casos de agresiones directas es inmediata por protocolo”.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar casos de jaurías o perros agresivos mediante canales oficiales, con el fin de prevenir incidentes y mejorar las condiciones de seguridad y salubridad en la ciudad.

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