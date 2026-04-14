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Analizan modificar reglamento vial para fortalecer autonomía de personas con discapacidad

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Regidores trabajan en ajustes al artículo 106 para evitar interpretaciones que limiten derechos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores del Ayuntamiento analizan modificaciones al Reglamento de Vialidad y Tránsito para fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad, mediante cambios al artículo 106.

Durante una reunión de las comisiones conjuntas de Movilidad y Seguridad Pública con grupos ciudadanos, se planteó mejorar la redacción del artículo para definir con mayor claridad los criterios relacionados con la discapacidad, así como garantizar el respeto a los derechos de este sector.

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La regidora Mireya Porras Armendáriz explicó que los ajustes buscan evitar interpretaciones que puedan limitar la movilidad o independencia de las personas con discapacidad, promoviendo un enfoque más incluyente.

“Los planteamientos tienen la intención de otorgar mayor libertad y autonomía”.

Entre los puntos analizados, se revisa el contenido actual del reglamento que establece que las personas con discapacidad pueden valerse por sí mismas, con el fin de precisar su alcance y evitar ambigüedades legales.

En la reunión participaron integrantes del Cabildo, quienes acordaron llevar las propuestas a mesas de trabajo donde se integrarán aportaciones de distintas comisiones.

“Se acordó llevar las propuestas a mesas de trabajo”.

Estas mesas incluirán a las comisiones de Gobernación, Movilidad y Seguridad Pública, así como a la Secretaría del Ayuntamiento, con el objetivo de construir una propuesta conjunta.

Una vez consensuado el documento, será turnado a la Comisión de Gobernación para su análisis y eventual presentación ante el Cabildo, donde podría aprobarse la actualización normativa.

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