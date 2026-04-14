Fortalecen convivencia de adultos mayores con brigadas culturales en Ciudad Juárez

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Actividades promueven el acceso a la cultura, el aprendizaje y el bienestar emocional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El programa Brigadas Culturales al Adulto Mayor continúa impulsando espacios de convivencia y acceso a la cultura para personas mayores en Ciudad Juárez, a través de actividades recreativas y formativas.

Como parte de estas acciones, integrantes del Consejo del Adulto Mayor del Centro Comunitario Kilómetro 27 realizaron una visita al Centro Cultural de las Fronteras, donde participaron en diversas dinámicas orientadas al aprendizaje y la integración social.

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Durante la jornada, las y los asistentes recorrieron espacios como la sala inmersiva y la librería, además de integrarse a actividades como cuentacuentos y un taller de pintura en cerámica, lo que permitió fomentar la creatividad y el bienestar emocional.

“Se continúan generando espacios de encuentro, aprendizaje y recreación para las personas mayores”.

En representación de la Dirección General de Centros Comunitarios, autoridades destacaron la importancia de acercar este tipo de experiencias a este sector de la población, reconociendo su papel dentro de la comunidad.

Asimismo, se subrayó que estas acciones se desarrollan en coordinación con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el propósito de generar espacios participativos y accesibles donde la cultura sea un eje de integración social.

“La cultura se convierte en una herramienta para el bienestar y la integración social”.

El programa forma parte de las políticas públicas municipales enfocadas en fortalecer el tejido social, promoviendo la inclusión y garantizando el acceso a actividades culturales para todos los sectores, especialmente para las personas adultas mayores.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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