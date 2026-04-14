Avanza pavimentación de calle Gaviota al 60% en Ciudad Juárez

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La obra incluye infraestructura hidrosanitaria y alumbrado público con inversión superior a 6.4 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La pavimentación de la calle Gaviota, en la colonia Granjas de Chapultepec, registra un avance del 60 por ciento, informó la Dirección General de Obras Públicas.

El titular de la dependencia, Daniel González García, detalló que los trabajos se desarrollan en un tramo de 127 metros lineales, desde la calle Golondrinas hasta Ignacio Almada, como parte de un proyecto integral de mejoramiento urbano.

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La obra contempla la colocación de concreto hidráulico, así como infraestructura complementaria como red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas y alumbrado público, con una inversión de 6 millones 450 mil 248 pesos.

“Presenta actualmente un avance del 60%”.

El funcionario destacó que este proyecto fue posible gracias a la participación ciudadana, al ser una obra impulsada mediante el programa de Presupuesto Participativo.

En ese sentido, subrayó que la organización vecinal permitió priorizar esta vialidad, considerada de importancia para la movilidad en el sector.

“Esta pavimentación es gracias a la organización de los vecinos”.

Las autoridades indicaron que los trabajos avanzan conforme a lo programado, por lo que se prevé que en próximas semanas la vialidad pueda ser utilizada de manera regular por los habitantes de la zona.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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