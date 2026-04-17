Pavimenta Municipio calle Francisco Villa en colonia Pánfilo Natera

Publicidad - LB2 -

Obra financiada con Presupuesto Participativo incluyó infraestructura integral y concreto hidráulico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas concluyó la pavimentación de la calle Francisco Villa, en la colonia Pánfilo Natera, como parte de los proyectos impulsados mediante el programa de Presupuesto Participativo.

El director de la dependencia, Daniel González García, informó que la obra se ejecutó en el tramo comprendido entre la calle 12 de Octubre y la Privada Flamingo, donde se aplicó concreto hidráulico en una superficie de 891.55 metros cuadrados.

- Publicidad - HP1

La intervención representó una inversión de 3 millones 725 mil 958 pesos, destinada no solo a la pavimentación, sino a la mejora integral de la vialidad bajo el esquema de calles completas.

Además del recubrimiento con concreto, se realizaron trabajos de infraestructura hidrosanitaria, construcción de guarniciones y banquetas, así como la instalación de alumbrado público, pintura y señalización.

El proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en la zona, al dotar a la vialidad de elementos urbanos que faciliten el tránsito peatonal y vehicular.

El funcionario indicó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia, en la que el Municipio mantiene trabajos activos de pavimentación y repavimentación en distintos sectores de la ciudad.

Las obras se ejecutan tanto a través del Presupuesto Participativo como mediante el Programa de Mejoramiento de Vialidades, con el objetivo de atender rezagos en infraestructura urbana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.