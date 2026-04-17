Invita Tesorería a jornada móvil en colonia El Safari este sábado

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Ciudadanos podrán pagar predial e infracciones con descuentos sin acudir a oficinas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tesorería Municipal anunció la realización de una Cruzada Móvil este sábado 18 de abril en la colonia El Safari, con el objetivo de acercar servicios de pago a la ciudadanía sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que la unidad móvil se instalará en la primaria Huemac Caudillo Tolteca, ubicada en la calle Lucha y Esfuerzo 850, donde se brindará atención de 9:00 a 13:00 horas.

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Durante la jornada, los contribuyentes podrán realizar el pago del Impuesto Predial y de infracciones viales, además de acceder a descuentos en recargos por rezago y opciones de pago diferido.

La funcionaria explicó que este esquema busca facilitar el cumplimiento de obligaciones a personas que trabajan entre semana o que enfrentan dificultades para trasladarse a oficinas municipales.

El programa itinerante ha operado desde febrero en distintos puntos de la ciudad, incluyendo centros de trabajo como maquiladoras, donde ha tenido buena respuesta por parte de la población.

Asimismo, destacó que los servicios ofrecidos en la unidad móvil son equivalentes a los de las cajas municipales, incluyendo la aplicación de beneficios y descuentos vigentes.

Como parte de la agenda, se informó que la Cruzada Móvil continuará su recorrido en otros sectores, con próximas fechas programadas en el Centro Comunitario UACJ el 25 de abril y en el Centro Comunitario Rincones de Salvárcar el 9 de mayo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca ampliar el acceso a servicios fiscales mediante esquemas cercanos y accesibles para la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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