Anuncia Municipio revisión a vehículos contaminantes y refuerza mantenimiento de El Chamizal

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Alcalde señala que inspecciones serán focalizadas y sin operativos permanentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que el Gobierno Municipal reforzará las revisiones a vehículos que emitan contaminantes, especialmente en el transporte público y de personal, como parte de una estrategia para mejorar la calidad del aire en la ciudad.

El anuncio se dio en el marco de la entrega de equipamiento hídrico para el parque El Chamizal, donado por establecimientos de verificación vehicular, donde también se reiteró el compromiso de mantener y cuidar este espacio emblemático.

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El alcalde explicó que las inspecciones estarán dirigidas a unidades con emisiones visibles, con el objetivo de atender casos específicos sin generar afectaciones generalizadas a la población.

“Se buscará poner orden sin generar molestias permanentes a la ciudadanía”

Indicó que estas acciones forman parte de un esquema que ya operaba previamente, pero que ahora se fortalecerá con herramientas más modernas para hacer más eficiente la supervisión.

En caso de detectar vehículos contaminantes, se promoverá que los propietarios realicen las correcciones necesarias, ya sea mediante ajustes mecánicos o reparaciones, antes de aplicar otras medidas.

Respecto al uso del engomado ecológico, precisó que su exigencia se aplicará únicamente cuando exista una infracción, evitando la implementación de operativos constantes para su revisión.

Finalmente, el edil subrayó que el mantenimiento de El Chamizal seguirá siendo prioritario, como parte de una política integral que combina cuidado ambiental y regulación vehicular en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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