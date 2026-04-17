Encabeza Pérez Cuéllar mesa de seguridad y ajusta estrategia ante repunte delictivo

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Autoridades reportan detenciones, aseguramientos y atención a incidentes durante la última semana en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde anunció ajustes en las estrategias de seguridad con el objetivo de contener los hechos delictivos registrados durante abril.

El alcalde informó que mantiene comunicación permanente con mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y autoridades militares, con quienes revisa de manera constante las acciones implementadas en la ciudad, aunque precisó que algunos detalles no pueden hacerse públicos por motivos operativos.

“Se trabaja para contener el incremento observado durante abril”

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En el informe semanal, la corporación municipal reportó la detención de 147 personas, de las cuales 142 corresponden a delitos del fuero común y cinco al fuero federal, además del aseguramiento de seis armas cortas, dos largas, más de 80 cartuchos y seis cargadores.

En materia de delitos contra la salud, 34 personas fueron detenidas, con el aseguramiento de 48 dosis de droga y 2.743 kilogramos de distintos enervantes, mientras que en acciones contra el robo de vehículos se logró la detención de cuatro personas y la recuperación de 11 unidades.

Por su parte, la Coordinación General de Seguridad Vial informó que se atendieron 89 accidentes, en su mayoría choques, con saldo de 27 personas lesionadas y sin víctimas mortales, siendo las principales causas no respetar semáforos, exceso de velocidad y omisión de señalamientos.

Protección Civil reportó 217 servicios atendidos por el Departamento de Bomberos, entre ellos 47 incendios, así como fugas de gas, rescates y simulacros, mientras que el área de Rescate brindó 94 atenciones, principalmente a personas enfermas o lesionadas.

En el ámbito de justicia cívica, se realizaron 247 audiencias, con 150 arrestos cumplidos, además de sanciones económicas, amonestaciones y liberaciones, de acuerdo con el reporte oficial.

Finalmente, el Instituto Municipal de las Mujeres informó la atención de 43 mujeres de nuevo ingreso, de las cuales la mayoría fue canalizada a servicios jurídicos y psicológicos, al detectarse que el 95 por ciento enfrenta situaciones de violencia familiar, incluyendo dos casos que requirieron ingreso a refugio.

En la sesión participaron representantes de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluyendo instancias estatales, federales y fuerzas armadas, como parte de la coordinación permanente en materia de seguridad en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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