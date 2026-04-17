Inicia operaciones Centro Comunitario en Horizontes del Sur

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Espacio retoma actividades con talleres y programas para fortalecer la convivencia vecinal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro Comunitario Horizontes del Sur inició formalmente su etapa de operación, luego de que la Dirección General de Centros Comunitarios retomó la administración del inmueble para activar programas en beneficio de las familias del sector.

El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que se completaron los procesos de entrega-recepción, además de realizar acercamientos con habitantes de la zona para presentar al personal responsable del funcionamiento del espacio.

“Ya recibimos las llaves de los salones, tuvimos diálogo con vecinos y les presentamos al equipo de Centros Comunitarios”

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De acuerdo con el funcionario, existe una alta participación e interés por parte de la comunidad, lo que permitirá consolidar una agenda de actividades enfocadas en el desarrollo físico, recreativo y social de los residentes.

Entre las primeras acciones, se dio inicio a actividades físicas solicitadas por los propios vecinos, las cuales comenzaron de manera preliminar y ahora serán organizadas bajo un esquema estructurado conforme a los lineamientos de la dependencia municipal.

El centro fue inaugurado el pasado 28 de marzo por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, como parte de una estrategia para fortalecer el tejido social mediante espacios comunitarios accesibles.

La obra se desarrolló en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con una inversión superior a los 4 millones de pesos, dentro de un modelo de participación ciudadana en el que los propios habitantes definieron el uso del espacio.

El complejo cuenta con salones para actividades comunitarias, una cancha de basquetbol rehabilitada y juegos infantiles, lo que amplía su alcance para distintos grupos de edad.

Se prevé que el Centro Comunitario tenga impacto no solo en residentes de la zona, sino también en estudiantes del Colegio de Bachilleres 11, ubicado en las cercanías, al ofrecer un espacio para actividades formativas, culturales y recreativas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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