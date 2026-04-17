Arranca rehabilitación de El Chamizal con inversión de 5 millones de pesos

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Proyecto incluye equipamiento, monitoreo ambiental y mejoras en infraestructura del parque.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Ecología, inició la rehabilitación del parque El Chamizal, con una inversión de 5 millones de pesos provenientes de aportaciones de los Centros de Verificación Vehicular.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó que los recursos fueron recaudados mediante la expedición de engomados ecológicos, y serán destinados a mejorar las condiciones de uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

“Hemos estado atendiendo El Chamizal desde el día uno de la primera administración y nunca hemos otorgado ningún comodato”

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El proyecto contempla la adquisición de equipo para mantenimiento, infraestructura hídrica y tecnología para monitoreo ambiental, con el objetivo de optimizar el cuidado del parque y su vegetación.

Entre las acciones previstas se encuentra la implementación de monitoreo multiespectral mediante drones, lo que permitirá evaluar en tiempo real el estado del suelo y las áreas verdes, así como detectar zonas críticas de manera más ágil.

Asimismo, se incorporará un vehículo eléctrico especializado en medición de emisiones contaminantes, que será operado por personal de Ecología para supervisar unidades de transporte público y de personal.

Las autoridades indicaron que las unidades que presenten altos niveles de contaminación recibirán inicialmente advertencias, con el fin de que realicen las adecuaciones necesarias; en caso de incumplimiento, se podrían aplicar medidas más estrictas.

El titular de Ecología, César Díaz Gutiérrez, subrayó que esta es la primera ocasión en que se logra canalizar aportaciones de verificentros directamente a mejoras visibles en El Chamizal, lo que permitirá fortalecer su mantenimiento.

El proyecto también incluye mejoras en áreas recreativas y deportivas, como el mantenimiento de espacios existentes y el fortalecimiento de la infraestructura para uso comunitario.

En el arranque de los trabajos participaron autoridades municipales, representantes del sector ambiental y propietarios de centros de verificación, quienes coincidieron en la importancia de preservar El Chamizal como el principal pulmón urbano de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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