Analizan armonizar reglamentos para sancionar tiraderos clandestinos en Ciudad Juárez

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Buscan unificar criterios y fortalecer multas y arrestos contra quienes arrojen basura en la vía pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores y dependencias municipales iniciaron mesas de trabajo para armonizar los reglamentos vigentes y fortalecer la aplicación de sanciones contra quienes arrojan basura en la vía pública, incluyendo particulares y empresas.

Durante la sesión de la Comisión de Servicios Públicos, el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, expuso que uno de los principales retos sigue siendo la falta de conciencia ciudadana, ya que espacios recientemente intervenidos vuelven a ser afectados en cuestión de horas o días.

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El funcionario señaló que el objetivo central no es crear nuevas disposiciones, sino homologar los criterios de aplicación de sanciones, debido a que actualmente existen diferencias entre dependencias municipales en cuanto a multas y facultades.

Áreas como Ecología cuentan con mayores atribuciones sancionadoras, lo que permite imponer multas más elevadas, situación que ha evidenciado la necesidad de establecer lineamientos conjuntos para garantizar una aplicación más efectiva.

En este contexto, también se analiza la posibilidad de aplicar arrestos administrativos en casos específicos, particularmente cuando se sorprenda a personas tirando escombro, llantas u otros residuos en espacios no autorizados.

Otro punto relevante es la responsabilidad de propietarios de predios, quienes, conforme a la normativa, deben mantener sus terrenos limpios y en condiciones que eviten su uso como tiraderos clandestinos.

Las autoridades indicaron que esta es la primera de varias mesas de trabajo, en las que se busca construir un marco normativo más sólido que permita mejorar la limpieza urbana y enviar un mensaje claro a la ciudadanía.

En próximas reuniones se integrará personal operativo de Seguridad Pública Municipal, además de continuar la coordinación con áreas como Justicia Cívica, Ecología, Seguridad Vial y la Dirección de Limpia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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