Participan agentes de la SSPM en curso de operador canino para detección de explosivos

Dos elementos de la Unidad K-9 y sus ejemplares fueron certificados tras capacitación especializada en Texas.
Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Como parte del proceso de fortalecimiento y profesionalización de la Unidad Canina (K-9), dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) participaron y concluyeron un curso básico de operador-manejador canino en detección de explosivos, enfocado en tareas de prevención y respuesta ante riesgos de alto impacto.
La capacitación se desarrolló del 17 de noviembre al 12 de diciembre, con una duración total de 160 horas, y tuvo lugar en las instalaciones del Hill Country Dog Center, ubicado en el condado de Boerne, en San Antonio, Texas, bajo la instrucción del especialista Arturo Terrazas.
Durante el curso, los oficiales Irvin Arath Reyes Rodríguez y Eduardo Ruiz Solís realizaron prácticas en distintos escenarios operativos, centradas en la identificación de aromas de componentes utilizados en la fabricación de explosivos, entre ellos PETN, RDX-DET, WG, PC, C4, TNT y nitrato de amonio.
Como resultado del entrenamiento, se obtuvo la certificación aprobatoria de dos ejemplares caninos especializados en detección de explosivos, identificados como “Slash”, macho, y “Huganda”, hembra, los cuales cuentan con las capacidades necesarias para operar en entornos de riesgo.
Ambos binomios caninos fueron entregados por autoridades de Estados Unidos y se integrarán a las tareas operativas de la SSPM, con el objetivo de reforzar las acciones de prevención, inspección y atención ante posibles amenazas relacionadas con explosivos en la ciudad.
Con este tipo de acciones, la corporación municipal reafirma su compromiso con la capacitación continua de su personal y el fortalecimiento de áreas especializadas, como parte de la estrategia para mejorar las condiciones de seguridad y protección para la ciudadanía juarense.
