Participa Maru Campos en destrucción de más de mil 500 armas decomisadas en Ciudad Juárez

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La ceremonia organizada por la Sedena conmemoró el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego como parte de la estrategia nacional de desarme.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos Galván participó en la ceremonia conmemorativa por el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Ciudad Juárez, donde fueron destruidas mil 592 armas de fuego aseguradas durante los últimos meses en la jurisdicción de la XI Región Militar.

Durante el acto, autoridades de Chihuahua, Coahuila y del Ejército Mexicano supervisaron el desmantelamiento del armamento decomisado, integrado por 680 armas largas y 912 armas cortas, además de mil 826 cargadores y 89 mil 775 cartuchos de diversos calibres.

“Esta es una muestra de que el Gobierno del Estado, en coordinación con las fuerzas armadas trabaja en la destrucción de armas y en contra de este flagelo tan grande, que es el narcotráfico, los cárteles del crimen organizado”.

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El comandante de la 5.ª Zona Militar, general Felipe González Moreno, destacó que la destrucción de armamento representa una acción preventiva para reducir la violencia y fortalecer el Estado de derecho.

“Cada arma que se destruye es una vida que se salva. Esto representa una victoria, es el triunfo de la ley”.

La actividad forma parte del programa nacional “Sí al desarme, Sí a la Paz”, impulsado por la Sedena para inutilizar armas aseguradas en operativos y evitar que vuelvan a ser utilizadas.

En la ceremonia participaron el comandante de la XI Región Militar, Fernando Colchado; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el secretario general de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel; el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya; el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez; el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez; el magistrado José Luis Chacón, en representación del Poder Judicial; el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz; la representante de la Fiscalía General de la República, Andrea Guzmán; la delegada del Instituto Nacional de Migración, Zaira Carrasco, y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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