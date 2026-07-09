Critica Maru Campos a Cruz Pérez Cuéllar por priorizar agenda política tras incendio en relleno sanitario

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La gobernadora afirmó que el caso corresponde al ámbito municipal y rechazó pronunciarse sobre la denuncia relacionada con el siniestro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, afirmó que el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ha privilegiado su actividad política por encima del trabajo en favor del municipio, al ser cuestionada sobre la denuncia que el Gobierno Municipal anunció por el incendio registrado esta semana en el relleno sanitario.

El pronunciamiento se produjo luego de que autoridades municipales señalaran públicamente a la diputada local del PAN, Xóchitl Contreras, como presunta responsable intelectual del incendio ocurrido en el área de almacenamiento de neumáticos de desecho. Asimismo, el alcalde en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, informó que se preparaba una denuncia para ser presentada ante la autoridad competente.

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Al ser consultada sobre el tema, la mandataria estatal sostuvo que el asunto no corresponde al ámbito de competencia del Gobierno del Estado y consideró que debe ser atendido por las autoridades municipales.

“Es un tema que no me compete a mí.”

Campos Galván añadió que, desde su perspectiva, Cruz Pérez Cuéllar ha concentrado sus esfuerzos en actividades políticas, en lugar de atender las necesidades de Ciudad Juárez.

“En los términos políticos, él seguirá trabajando en lo político en lugar de trabajar por Juárez.”

El incendio en el relleno sanitario movilizó durante varios días a elementos del Departamento de Bomberos, quienes realizaron labores de control y extinción en el área donde se almacenaban neumáticos. Las causas del siniestro continúan bajo investigación por las autoridades competentes.

Hasta el momento, no existe una determinación oficial que establezca responsabilidades penales por el incendio, mientras las autoridades municipales han anunciado que darán seguimiento a las acciones legales relacionadas con el caso.

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