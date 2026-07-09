Anuncia Sheinbaum acciones legales por muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE

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La SRE presentará denuncias ante autoridades de Estados Unidos y emprenderá acciones civiles contra empresas que operan centros de detención.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México emprenderá acciones legales y diplomáticas por el fallecimiento de personas mexicanas bajo custodia y durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), con el propósito de exigir el esclarecimiento de los hechos y el respeto a los derechos humanos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará denuncias ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, además de reforzar la asistencia consular a las familias de las víctimas.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE”.

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El Gobierno de México informó que ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta a las autoridades estadounidenses para solicitar el esclarecimiento de los casos. Asimismo, indicó que el tema fue planteado ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, dio a conocer que se tiene registro de 17 personas mexicanas fallecidas en hechos relacionados con ICE, de las cuales 14 murieron mientras se encontraban bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos migratorios. Entre estos últimos se encuentra el caso de Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció el pasado 7 de julio tras recibir disparos de agentes de ICE en Houston, Texas.

Además de las denuncias penales, la SRE anunció que promoverá acciones civiles contra las empresas privadas que administran los centros de detención, mediante el envío de requerimientos para exigir el cese de prácticas que, de acuerdo con el Gobierno de México, vulneran los derechos humanos de las personas migrantes.

“Formalmente les estamos pidiendo a estas empresas que tienen que dejar de realizar estas acciones, que tienen que cambiar estas condiciones que han llevado a la muerte de personas mexicanas”.

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