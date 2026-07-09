Realiza Hospital Infantil de Juárez primera cirugía cardiovascular en lactante mediante MediChihuahua

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El procedimiento fue practicado a un paciente de 10 meses con un defecto cardíaco congénito y concluyó sin complicaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez realizó la primera cirugía cardiovascular en un lactante de 10 meses a través del programa MediChihuahua, como parte del fortalecimiento de la atención médica especializada en la red hospitalaria pública del estado.

El paciente fue diagnosticado con persistencia del conducto arterioso, una cardiopatía congénita que provoca un flujo sanguíneo anormal entre el corazón y los pulmones. Su proceso de atención inició en octubre de 2025 con la participación de especialistas en Pediatría, Cardiología Pediátrica, Neumología Pediátrica y otras áreas, quienes trabajaron de manera conjunta en el diagnóstico, tratamiento y preparación para la intervención.

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El cirujano cardiotorácico Adrián Torres informó que la operación se desarrolló sin complicaciones y que el menor permanecerá en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, donde continuará bajo vigilancia médica durante su recuperación.

“Es un momento de oportunidad para ayudar a las y los pequeños con cardiopatías congénitas en Ciudad Juárez, gracias a la coordinación de los directivos y al gran equipo de trabajo del Hospital Infantil”.

La Secretaría de Salud explicó que este tipo de procedimientos permite corregir alteraciones del corazón, la aorta y los vasos sanguíneos, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes y disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo.

La intervención representa un avance en la capacidad del Hospital Infantil de Especialidades para realizar procedimientos de alta complejidad, fortaleciendo la atención especializada para niñas, niños y adolescentes en la región fronteriza.

La dependencia estatal señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para ampliar la cobertura de servicios médicos especializados en hospitales públicos de Ciudad Juárez mediante el programa MediChihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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