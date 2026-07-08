Concluye joven con discapacidad visual la secundaria mediante programas del ICHEA

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Gael Martínez Ventura obtuvo un promedio de 9.0 con el acompañamiento de un asesor del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Gael Martínez Ventura, joven juarense de 16 años con discapacidad visual, concluyó sus estudios de secundaria a través de los programas del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA), obteniendo un promedio final de 9.0.

El logro fue posible gracias al acompañamiento de Mauricio Méndez, asesor del ICHEA en Ciudad Juárez, quien también cuenta con discapacidad visual y brindó orientación académica al estudiante durante su proceso de formación.

“Las personas ciegas y débiles visuales forman parte de los grupos de atención de la dependencia, por lo que se les otorga servicio con la vertiente en Braille para que concluyan la primaria o secundaria.”

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El director general del ICHEA, Mario Javalera Lino, explicó que el instituto ofrece atención especializada a personas con discapacidad visual mediante materiales y programas en sistema Braille, con el propósito de facilitar la conclusión de la educación básica.

El funcionario destacó que el resultado alcanzado por Gael fue posible gracias al esfuerzo del estudiante, el respaldo de su familia y el trabajo de los asesores, al tiempo que subrayó la importancia del acompañamiento familiar durante los procesos educativos de personas con discapacidad.

La madre del joven, Gabriela Ventura, relató que su hijo nació con retinopatía del prematuro y posteriormente fue diagnosticado con atrofia cortical, condiciones que afectaron su movilidad y ocasionaron episodios de convulsiones, lo que provocó que interrumpiera sus estudios durante dos años.

Tras concluir la primaria en la Escuela Luis Braille, la familia enfrentó dificultades para incorporarlo a la secundaria debido a su edad y estado de salud. Fue entonces cuando acudieron al ICHEA, donde Mauricio Méndez le brindó asesorías académicas, clases de computación y seguimiento para retomar su formación.

“Gracias al acompañamiento recibido por parte del ICHEA, continuará en su lucha por alcanzar otras metas para su crecimiento educativo.”

Gael Martínez Ventura manifestó su intención de continuar con su preparación académica, con el objetivo de seguir desarrollando sus capacidades y alcanzar nuevas metas educativas.

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