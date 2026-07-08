Premian a 133 ganadores del Concurso Estatal de Lectura “Don Quijote nos invita a Leer”

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Más de 194 mil estudiantes, docentes y familias participaron en la edición XXVIII del certamen organizado por la Secretaría de Educación y Deporte.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) reconoció a 133 ganadores de la edición XXVIII del Concurso Estatal de Lectura “Don Quijote nos invita a Leer”, certamen que durante el ciclo escolar 2025-2026 reunió a 194 mil 476 participantes de mil 626 escuelas de la entidad.

Las y los galardonados destacaron en las categorías Cuentos para Don Quijote, Las Voces del Quijote y Narrativa de Experiencias Pedagógicas, como parte de una estrategia orientada a fortalecer las habilidades comunicativas y fomentar el hábito de la lectura entre estudiantes, docentes y familias.

“El certamen se consolidó como una estrategia para fortalecer las habilidades comunicativas y fomentar el gusto por la lectura entre estudiantes, docentes y familias.”

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Durante la ceremonia de premiación, el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, felicitó a las y los participantes, reconoció el trabajo del personal docente por impulsar la lectura en las aulas y agradeció la participación de las familias y del jurado encargado de evaluar los trabajos.

Uno de los momentos destacados del evento fue la participación de Kristell Renata Lozano Nájera, alumna del preescolar Justo Sierra, de Valle de Zaragoza, quien realizó la lectura en voz alta del cuento La Saltinadora Gigante, obra con la que obtuvo el primer lugar en su categoría.

Asimismo, por tercer año consecutivo participaron estudiantes de los Centros de Atención Múltiple (CAM), quienes formaron parte de las actividades del concurso. En total, las y los concursantes leyeron al menos cinco libros cada uno, sumando 972 mil 380 obras consultadas, de las que surgieron mil cuatro trabajos finalistas evaluados por el jurado.

“Los 133 ganadores, provenientes de 22 municipios, recibieron estímulos en especie y económicos.”

Los reconocimientos fueron entregados a 33 ganadores en Cuentos para Don Quijote, 43 en Las Voces del Quijote, 23 estudiantes de los CAM en ambas vertientes y cinco colectivos integrados por 34 docentes en Narrativa de Experiencias Pedagógicas, procedentes de 22 municipios del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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