Participa Ecología en foro sobre descarbonización industrial en Ciudad Juárez

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Autoridades destacan importancia de reciclaje y sostenibilidad en sector industrial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El director de Ecología del municipio, César Díaz Gutiérrez, participó en el Segundo Foro de Descarbonización Industrial: “Por un futuro sostenible”, donde se abordaron estrategias para reducir el impacto ambiental en el sector productivo.

Durante su intervención, el funcionario expuso el tema “La importancia del reciclaje: acciones locales con impacto global”, en el que destacó la relevancia de fortalecer la cultura ambiental desde el ámbito local.

“Fue un foro muy interesante, mucha retroalimentación… hablamos de cómo lograr una menor carga al planeta”.

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El encuentro reunió a especialistas, autoridades y representantes del sector empresarial para analizar temas como el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo sostenible, el cuidado del agua y la reducción de emisiones contaminantes.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de espacios permiten intercambiar experiencias y generar propuestas orientadas a una industria más eficiente y responsable con el medio ambiente.

En ese sentido, se destacó que Ciudad Juárez, como una de las principales ciudades industriales del país, enfrenta el reto de avanzar hacia modelos de producción más limpios, sin perder competitividad económica.

Organizadores del foro indicaron que, a diferencia de la edición anterior enfocada al sector maquilador, en esta ocasión se amplió la participación a ciudadanía y empresarios en general.

Con estas acciones, el municipio busca impulsar la transición hacia un desarrollo sostenible, promoviendo la colaboración entre gobierno, industria y sociedad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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