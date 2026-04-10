InicioEstadoJuárez / El Paso

Participa Ecología en foro sobre descarbonización industrial en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Autoridades destacan importancia de reciclaje y sostenibilidad en sector industrial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El director de Ecología del municipio, César Díaz Gutiérrez, participó en el Segundo Foro de Descarbonización Industrial: “Por un futuro sostenible”, donde se abordaron estrategias para reducir el impacto ambiental en el sector productivo.

Durante su intervención, el funcionario expuso el tema “La importancia del reciclaje: acciones locales con impacto global”, en el que destacó la relevancia de fortalecer la cultura ambiental desde el ámbito local.

“Fue un foro muy interesante, mucha retroalimentación… hablamos de cómo lograr una menor carga al planeta”.

- Publicidad - HP1

El encuentro reunió a especialistas, autoridades y representantes del sector empresarial para analizar temas como el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo sostenible, el cuidado del agua y la reducción de emisiones contaminantes.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de espacios permiten intercambiar experiencias y generar propuestas orientadas a una industria más eficiente y responsable con el medio ambiente.

En ese sentido, se destacó que Ciudad Juárez, como una de las principales ciudades industriales del país, enfrenta el reto de avanzar hacia modelos de producción más limpios, sin perder competitividad económica.

Organizadores del foro indicaron que, a diferencia de la edición anterior enfocada al sector maquilador, en esta ocasión se amplió la participación a ciudadanía y empresarios en general.

Con estas acciones, el municipio busca impulsar la transición hacia un desarrollo sostenible, promoviendo la colaboración entre gobierno, industria y sociedad.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

Alerta JMAS sobre obstrucción de calle y baja presión

Empleados de la paraestatal realizarán trabajos en la zona de Tercera Burócrata, Fovissste Sur...
Cuauhtémoc

Invitan a egresados de secundaria a ingresar al Conalep

El director de Conalep Cuauhtémoc, Carlos Pérez, y la jefa de Vinculación, Cynthia Coronado,...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto