Participa Desarrollo Social en sesión del Consejo Deliberativo del IMIP

Publicidad - LB2 -

Analizan proyectos y definen agenda 2026 para fortalecer la planeación urbana y social de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Desarrollo Social participó en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Deliberativo del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), encuentro encabezado por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, en el que se presentaron y analizaron diversos proyectos enfocados en el desarrollo y la mejora de la ciudad.

Durante la sesión, el titular de Desarrollo Social, Hugo Vallejo Quintana, se integró a los trabajos del Consejo, donde se escucharon, discutieron y aprobaron propuestas orientadas al beneficio comunitario, subrayando la relevancia de incorporar la visión social en los procesos de planeación estratégica del municipio.

- Publicidad - HP1

La reunión estuvo enfocada en dar seguimiento a los programas de trabajo y líneas de investigación del IMIP, organismo presidido por Roberto Mora Palacios, las cuales constituyen una base técnica para la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano y social en Ciudad Juárez.

Como parte de los trabajos ordinarios de inicio de año, el Consejo Deliberativo estableció su agenda de trabajo para 2026, revisó los avances en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) y conoció la radiografía socioeconómica del municipio, insumos considerados clave para orientar las políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo.

El IMIP opera bajo la conducción de un Consejo Deliberativo, máxima autoridad del Instituto, cuyas atribuciones están definidas en su Ley Orgánica y Reglamento Interior, entre ellas la elección del director general, la aprobación del presupuesto y del programa anual de operación, así como la reglamentación para la selección de consejeros ciudadanos.

Con su participación en esta sesión, la Dirección de Desarrollo Social reafirmó su compromiso de contribuir a una planeación integral de la ciudad, en la que el crecimiento urbano esté vinculado al bienestar social y a la mejora de las condiciones de vida de la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.