Participa Cruz Pérez Cuéllar en limpieza de parque de la colonia 16 de Septiembre

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El alcalde colaboró en labores de rehabilitación como parte del programa “Juárez Amanece Limpio”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar participó este jueves en las labores de limpieza y rehabilitación del Parque Público Callejón 16, ubicado en la colonia 16 de Septiembre, como parte de las actividades del programa “Juárez Amanece Limpio”.

Durante la jornada, el alcalde colaboró en distintas acciones de mejoramiento del espacio público, entre ellas el encalado de la cancha de futbol, el reforzamiento de botes de basura y la elaboración de canaletas alrededor de los árboles del parque.

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En las actividades también participaron trabajadores de la Dirección General de Protección Civil y personal de Redes Sociales, quienes realizaron labores de limpieza y mantenimiento en el área verde.

Asimismo, empleados de Atención Ciudadana entregaron información preventiva sobre la rickettsia a habitantes del sector, mientras que estudiantes de la Escuela Primaria Leona Vicario recibieron balones de futbol como parte de las acciones comunitarias desarrolladas durante la jornada.

El director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que alrededor de 40 empleados de distintas áreas de la dependencia participaron en los trabajos realizados este día, incluyendo personal de Rescate, Bomberos, áreas administrativas y Redes Sociales.

Indicó además que cerca de 250 trabajadores participaron de manera rotativa durante la semana en labores de limpieza y mejoramiento urbano en distintos puntos del sector intervenido.

“De manera rotativa cerca de 250 trabajadores participaron a lo largo de la semana en labores de limpieza y mejoramiento”.

Durante el recorrido de supervisión también acompañó al alcalde la coordinadora de Estrategias y Análisis de Prevención al Delito y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, Areli Zarai Rojas Rivera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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