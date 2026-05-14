Participa Coordinación de Resiliencia en coloquio sobre construcción de paz en Ciudad Juárez

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Encuentro académico abordó temas de salud mental, equidad de género y cohesión social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Resiliencia participó en el Cuarto Coloquio “Impacto de la intervención psicosocial desde una perspectiva humanista y de construcción de paz”, realizado en el Centro Cultural de las Fronteras de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

La titular de la dependencia, Yesenia Arlet Hidalgo, formó parte de las actividades desarrolladas durante esta jornada académica enfocada en el análisis de problemáticas sociales, salud mental y estrategias para la construcción de entornos de paz.

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Durante el encuentro se abordó el tema de la equidad de género desde una perspectiva orientada a impulsar acciones concretas y sostenibles que favorezcan sociedades más igualitarias, incluyentes y libres de violencia.

Las actividades incluyeron mesas de análisis, talleres y conferencias relacionadas con migración, educación para la paz, salud mental, autocuidado y habilidades socioemocionales en niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, se desarrollaron espacios enfocados en la prevención de adicciones, violencia de género y fortalecimiento emocional mediante dinámicas de autoconocimiento, autopercepción y autoaceptación.

El coloquio reunió a estudiantes, docentes, especialistas y representantes de organizaciones civiles con el propósito de intercambiar experiencias y fortalecer estrategias de cohesión social y cultura de paz.

El evento fue organizado por la Maestría en Psicoterapia Humanista y Educación para la Paz del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la UACJ.

La Coordinación de Resiliencia señaló que este tipo de encuentros contribuyen al fortalecimiento de políticas y acciones enfocadas en el bienestar emocional y social de la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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