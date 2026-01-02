Movil - LB1A -
    enero 2, 2026 | 11:48
    Juárez / El Paso

    Otorgan hasta 20% de descuento a juarenses que pagan a tiempo el Predial

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno Municipal activó incentivos acumulables durante enero para contribuyentes cumplidos y pagos presenciales.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Miles de juarenses acudieron desde temprana hora a realizar el pago del Impuesto Predial, con el objetivo de acceder a descuentos acumulables de hasta 20 por ciento como parte del programa de incentivos fiscales implementado por el Gobierno Municipal al inicio de 2026.

    Desde las 7:00 de la mañana, las oficinas de Catastro abrieron sus puertas para atender a los contribuyentes que se formaron desde primeras horas del día, en una jornada que transcurrió de manera ordenada y sin contratiempos, favorecida por condiciones climáticas estables.

    La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que este año se estableció un esquema de beneficios que premia el cumplimiento puntual, al combinar distintos estímulos fiscales durante el mes de enero.

    “Este año se contempla un beneficio acumulable que puede alcanzar hasta el 20% de descuento para quienes cumplan de manera puntual”, explicó la funcionaria.

    Detalló que en enero se mantiene un 3% de descuento por Contribuyente Cumplido, aplicable a quienes no presentan adeudos de años anteriores, además de un 12% por pronto pago. A estos incentivos se suma un 5% adicional para los primeros 10 mil contribuyentes que realicen su pago de forma presencial en predios de casa habitación.

    La autoridad municipal precisó que, aun cuando se rebase el límite de los primeros 10 mil pagos presenciales, durante el resto de enero se conservará un descuento preferencial del 15%, con el propósito de incentivar el cumplimiento oportuno.

    Para los meses posteriores, los estímulos disminuyen gradualmente. En febrero, el descuento total será del 10%, mientras que en marzo se mantendrá un beneficio del 5%, conforme al calendario aprobado.

    Los pagos del Predial pueden realizarse en cajas autorizadas del Gobierno Municipal, instituciones bancarias, la página oficial del Municipio, la aplicación Juárez Conectado y tiendas de autoservicio, aunque el 5% adicional únicamente aplica para pagos presenciales, recordó la funcionaria.

    El arranque del programa se desarrolló sin complicaciones, permitiendo una atención fluida a los contribuyentes que aprovecharon los primeros días del año para regularizar su situación fiscal.

