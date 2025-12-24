Otorga alcalde indulto navideño a infractores del Cerecito en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Un total de 87 personas recuperaron su libertad como parte de un llamado a la responsabilidad y la prevención vial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de las celebraciones de Nochebuena, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar otorgó un indulto navideño a personas recluidas en el Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito), con el objetivo de brindarles una oportunidad para reencontrarse con sus familias y reflexionar sobre conductas que ponen en riesgo la seguridad propia y de terceros.

La mañana de este 24 de diciembre, el alcalde, acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, encabezó la liberación de 87 personas que permanecían detenidas por faltas administrativas.

Previo a conceder la libertad, el presidente municipal exhortó a las personas beneficiadas a aprovechar esta oportunidad para hacer las cosas mejor, especialmente en una temporada en la que se incrementa el consumo de alcohol y la movilidad en la ciudad.

Uno de los principales llamados estuvo enfocado en evitar combinar el consumo de bebidas embriagantes con la conducción, al señalar que esta práctica puede derivar en tragedias prevenibles que afectan no solo a quien conduce, sino a familias enteras.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento subrayó la importancia de tomar conciencia sobre las consecuencias de estas conductas, al recordar que en casa siempre hay personas que esperan el regreso seguro de sus seres queridos.

“Lo bonito es estar bien con nuestras familias, con la gente que nos quiere, y muchas veces ustedes ponen en riesgo a nuestra gente y debemos aprender que eso no puede ser”, expresó Ortiz Orpinel.

Las autoridades municipales reiteraron que el objetivo de estas acciones es contribuir a que las festividades decembrinas transcurran de manera segura, evitando accidentes y situaciones lamentables que impactan a la comunidad juarense.

Finalmente, se recordó que, en caso de haber excedido el consumo de alcohol, existen alternativas seguras como taxis o plataformas digitales de transporte, opciones que permiten regresar a casa sin poner en riesgo la vida propia ni la de otras personas.

