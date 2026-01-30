Organiza abogada laboral defensa de obreros por cierre de maquiladoras vinculadas a First Brands

Publicidad - LB2 -

Busca sindicato intervenir en proceso de bancarrota de First Brands Group enEstados Unidos por afectaciones a más de 5 mil trabajadores.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- La abogada laboral Susana Prieto Terrazas inició acciones legales para defender los derechos de miles de trabajadores mexicanos afectados.

Prieto Terrazas, apoderada legal del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios Movimiento 20/32, solicitó formalmente comparecer en la próxima audiencia ante la Corte de Bancarrota de Houston, Texas, con el objetivo de exponer la situación laboral y económica que enfrentan los obreros en México tras la insolvencia del corporativo.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la abogada, First Brands Group solicitó acceder a un financiamiento por 144 millones de dólares para mantener la operación de sus plantas y cubrir salarios, bajo el argumento de que, sin dichos recursos, cerraría definitivamente y se perderían hasta 13 mil empleos en sus distintas filiales. El juez del caso determinó aplazar dos semanas la resolución, a fin de recabar mayor información sobre la condición financiera real de la empresa.

La situación se agravó luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informara sobre la detención de Patrick James, fundador y exdirector general de First Brands Group, y de su hermano, acusados de fraude corporativo, hechos que habrían derivado en la quiebra declarada en septiembre de 2025.

Según las autoridades estadounidenses, la empresa reportaba ventas anuales cercanas a los 5 mil millones de dólares, pero al momento de declararse en bancarrota solo contaba con 12 millones de dólares en efectivo y más de 9 mil millones en pasivos, lo que dejó a acreedores y prestamistas con pérdidas millonarias.

En el plano laboral, Prieto Terrazas advirtió que en plantas como Tridonex-Cardone, en Matamoros, Tamaulipas, y Subensambles Internacionales, existen trabajadores con hasta 30 años de antigüedad, a quienes representantes legales de la empresa les notificaron que no había recursos para continuar operaciones ni cubrir salarios.

Ante este escenario, la abogada anunció que se promoverán acciones legales para embargar bienes de forma precautoria, con el fin de garantizar el pago de indemnizaciones, además de solicitar a los trabajadores realizar guardias permanentes en las plantas relacionadas con First Brands Group.

Por separado, el dirigente sindical Serafín Garza informó que en las plantas Subensambles y JPP existen posibles compradores, por lo que se emplazó a huelga como medida preventiva para asegurar las liquidaciones. En contraste, señaló que en las cuatro plantas de BPI Manufacturing ubicadas en Ciudad Juárez no se ha identificado interés de adquisición, al considerarse unidades no rentables.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.